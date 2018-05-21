Güven Gürkan Öztan: Hem ‘Cumhur’ hem de ‘Millet’ ittifakı seküler İstanbul sermayesinin B ve C seçenekleri içindedir

OHAL eleştirileriyle gündeme gelen geleneksel İstanbul sermayesi ise hâkim sınıf yararına “yapısal reform” vaat eden, rekabetçilik, serbest piyasa, özelleştirme diyen her iktidarla anlaşır. Dolayısıyla hem “cumhur” hem de “Millet” İttifakı, seküler İstanbul sermayesinin B ve C seçenekleri içindedir. Ancak A seçeneği, Erdoğan’ın son İngiltere ziyareti bağlamında emperyalist merkezlerde de gözlemlediğimiz ‘Erdoğan kalsın ama hareket alanı sınırlansın’ eğilimidir. Erdoğan ile “iş yapma” olanakları ne İslamcı sermayeyle rekabet halindeki TÜSİAD için ne de emperyalist odaklar için masa üstünden kalkmamıştır. O yüzden kurumsal muhalefetin, sermaye fraksiyonları arasındaki rekabetten Erdoğansız bir çözüm için medet umması gerçekçi değildir.
SON HABERLER
CHP’de liste dışı kalanlardan tepkiler: ‘Tezcan istemedi diye yokuz’
CHP’de aday listelerinin netleşmesiyle birlikte liste dışı kalan bazı milletvekilleri Twitter’dan tepki gösterdi.
Çin’le ABD anlaştı: ‘Ticaret savaşı’ yerine ‘kazan-kazan’ formülü
Çin ve ABD arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki ülke karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı.
CHP’de aday listeleri netleşiyor: Tanınmış isimler dışarıda kaldı
CHP’de milletvekili aday listeleri önemli ölçüde netleşirken, son geçen seçimlerde ön seçimle gelen çok sayıda milletvekilinin liste dışı kalması dikkat çekti. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimlerin çoğu da listede yer almadı.
Erdoğan’dan Avrupa’daki Türklere siyaset çağrısı: Parlamentoları hainlere bırakmayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Avrupa’da yaşayan Türkler ile bir araya geldi.
AKP’li danışmanın ataması, MHP’li vekili kızdırdı: Müslümanlığa sığmaz
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, AKP’li bir danışmanın ‘kariyeri’ndeki hızlı yükselmeye ve atamaya itiraz etti.