Güven Gürkan Öztan: Hem ‘Cumhur’ hem de ‘Millet’ ittifakı seküler İstanbul sermayesinin B ve C seçenekleri içindedir

OHAL eleştirileriyle gündeme gelen geleneksel İstanbul sermayesi ise hâkim sınıf yararına “yapısal reform” vaat eden, rekabetçilik, serbest piyasa, özelleştirme diyen her iktidarla anlaşır. Dolayısıyla hem “cumhur” hem de “Millet” İttifakı, seküler İstanbul sermayesinin B ve C seçenekleri içindedir. Ancak A seçeneği, Erdoğan’ın son İngiltere ziyareti bağlamında emperyalist merkezlerde de gözlemlediğimiz ‘Erdoğan kalsın ama hareket alanı sınırlansın’ eğilimidir. Erdoğan ile “iş yapma” olanakları ne İslamcı sermayeyle rekabet halindeki TÜSİAD için ne de emperyalist odaklar için masa üstünden kalkmamıştır. O yüzden kurumsal muhalefetin, sermaye fraksiyonları arasındaki rekabetten Erdoğansız bir çözüm için medet umması gerçekçi değildir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı