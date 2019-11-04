Güven Gürkan Öztan: Hazımsızlık sadece İstanbul ile ilgili de değil

İstanbul’un kaynakları ve simgesel değeri yüksek olduğu için İmamoğlu yönetimine yönelen saldırılar daha görünür ve daha yoğun. Ancak hazımsızlık sadece İstanbul ile ilgili de değil. İktidarın 31 Mart öncesinde belirlediği stratejiyi terse çeviren tüm seçim bölgelerinde benzer bir durum söz konusu.

HDP’nin kazandığı belediyeler tek tek kayyuma devredilmeye devam ediyor. 31 Mart’tan bugüne üçü büyükşehir olmak üzere 14 belediyeye kayyum atandı. Ankara’da ise hükümet şehrin Cumhuriyet ile özdeş tarihi ve kültürel dokusunu tasfiye etmek adına elinden geleni yapmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi’nin ilçe kaldırımlarından ABB ibarelerini işçilere kazıtması örneğinde olduğu gibi AKP’li ilçe belediyeleri her mecrada büyükşehrin icraatlarını örtmeye çalışıyor.

Reklam

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı