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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: Hazımsızlık sadece İstanbul ile ilgili de değil

İstanbul’un kaynakları ve simgesel değeri yüksek olduğu için İmamoğlu yönetimine yönelen saldırılar daha görünür ve daha yoğun. Ancak hazımsızlık sadece İstanbul ile ilgili de değil. İktidarın 31 Mart öncesinde belirlediği stratejiyi terse çeviren tüm seçim bölgelerinde benzer bir durum söz konusu.

HDP’nin kazandığı belediyeler tek tek kayyuma devredilmeye devam ediyor. 31 Mart’tan bugüne üçü büyükşehir olmak üzere 14 belediyeye kayyum atandı. Ankara’da ise hükümet şehrin Cumhuriyet ile özdeş tarihi ve kültürel dokusunu tasfiye etmek adına elinden geleni yapmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi’nin ilçe kaldırımlarından ABB ibarelerini işçilere kazıtması örneğinde olduğu gibi AKP’li ilçe belediyeleri her mecrada büyükşehrin icraatlarını örtmeye çalışıyor.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

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