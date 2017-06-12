Güven Gürkan Öztan: Hayır’ın devrimci gücüne hiç olmadığı kadar ihtiyacı var bu memleketin

Hayır’ın devrimci gücüne hiç olmadığı kadar ihtiyacı var bu memleketin. 16 Nisan öncesi hayır bir potansiyeldi, bir itirazdı fakat bugün ise hayır etkili bir siyasi dilin ve bütünleştirici bir programın başlangıcı; Türkiye halklarının bir arada yaşama umudu…

Emperyalizmin kaleleri sağ popülizm ile neoliberalizm arasına sıkışmışken, Ortadoğu mezhep savaşlarında geleceğini yitirip yeni savaşlara gebeyken, Siyasal İslam memleketi kuşatırken bu kısır döngüden çıkmanın tek yolu Hayır’ın ilerici ucuna omuz vermek. O devrimci uç, restorasyon ya da demokratik konsolidasyonu değil; Hayır’ın Türkiye’sini tabandan inşa etme iradesinin somutlaşması anlamına geliyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı