Güven Gürkan Öztan: Grup toplantısında Bozkurt kaldıran Başbakan bölgede Kürtlüğünüzle övünün diyor

AKP’nin bölgede geriye kalan 20 günlük zamanda iki taktik izlediğini gözlemliyoruz. Birincisi sandığa katılımı düşürmek. Sandıkların taşındığı korucu köyleri bu taktiğin bir uzantısı gibi görünmekte. İkinci taktik, Kürt siyasetine o ve ya bu nedenle küskün Kürtleri etkilemek.

Kürtçe evet araçlarını bölgede dolaştıran AKP özellikle Batman ve Diyarbakır’daki evet oylarını arttırmaya çalışıyor, İslamcı söylemi sonuna kadar kullanıyor. Grup toplantısında Bozkurt kaldıran Başbakan bölgede Kürtlüğünüzle övünün diyor.

Hüda-Par “evetçi” cepheye katıldı ama etki alanı sınırlı.

AKP, HDP ile AKP arasında gidip gelen az sayıdaki Kürt’ü ikna etmeye çalışıyor. Diyarbakır’da asılan ve tepkiler üzerine apar topar toplanan “her evet Şeyh Sait’e bir Fatiha” pankartı yalnızca bir istismar değil; tek adam rejiminin ideolojik bakiyesinin “vakitsiz” bir göstergesi.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı