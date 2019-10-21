Güven Gürkan Öztan: Gar ihalesinde asıl mesele AKP’nin çifte mağlubiyeti kabul edememesi

Bir kez daha belirtmekte fayda var. Mesele yalnızca TCDD’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garını yandaşa peşkeş çekmesi değildir. Asıl mesele AKP’nin çifte seçim mağlubiyetini kabul etmemesi, kamuya ait ne varsa tasfiye etme planını aksatmadan sürdürmek istemesi ve rant uğruna yurttaşın iradesini hiçe saymasıdır. Bugün tarihi garlar için yaptıklarını yarın başka kamusal alanlarda da deneyecekler. O nedenle barikatı doğru yere kurmak önemlidir, o barikatın arkasında cumhuriyetten, laiklikten, kamuculuktan yana olanları toplamak daha da önemlidir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı