Güven Gürkan Öztan: Fincancı katırını ürkütmeden siyaset yapmanın miadı dolmuştur

Saray’a ve etrafında kümelenenlere karşı güçlü bir halk ittifakı kurmak için bundan uygun bir tarihsel moment olamaz. Herkes her şeyi görüyor denir ya öyle zamanlardayız çünkü. Bugün hesap sormaya davet eden, sesi gür ve cesur çıkan bir siyasi iradeyi ilmek ilmek örmek mecburiyetindeyiz. O irade bacasına filtre taktırmaya direnen işletmeleri siz halk sağlığını tehdit ettiniz diyerek kamulaştırabilmeli, en azından bunun çağrısını yapabilmeli. Borazan medyanın muhabirini, sunucusunu boykot etmekle kalmayıp haber yerinden kovabilmeli. Halkın seçtiği belediye başkanlarını iktidara güvenip hedefe koyanları teşhir edebilmeli. Muhalefete de havanda su dövmeyi bırak diyebilmeli. Fincancı katırını ürkütmeden siyaset yapmanın miadı dolmuştur.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı