Güven Gürkan Öztan: Erdoğan söylüyor, bakanından Bahçeli’sine diğerleri papağan gibi tekrarlıyor

Kanal İstanbul konusundaki ısrar gösterdi ki, iktidar bloku Erdoğan arkasında hizalanmak dışında hiçbir seçeneğe sahip değil. Erdoğan söylüyor, bakanından Bahçeli’sine diğerleri papağan gibi tekrarlıyor.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul’u kazanmayı beka meselesi haline getirenler, neden Kanal İstanbul’dan zerre kadar bahsetmedi diye yandaşlar arasında soran yok. Madem bu kadar güçlü bir kozdu, her derde deva bir projeydi, iktidarın adayı Binali Bey’in ‘yapacağız da yapacağız’ inadından haberi yok muydu mesela? Haydi, 31 Mart öncesi nasıl olsa kazanırız deyip sustular, kaybedip tekrarlattıkları seçimde niye konuşmadılar, niye Kanal’ı meydanlarda anlatmadılar?

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı