Güven Gürkan Öztan: Eleştiri noksanlığının CHP’ye verdiği zarar AKP’nin salvolarından çok daha büyük

Olağanüstü kurultay için imzalar toplanıyor ve bu yazı yazıldığında zaten azımsanmayacak bir rakama ulaşıldığı bizzat kurultay çağrısı yapan CHP’liler tarafından ilan edilmişti. Şu saatten ‘sonra getirin imzaları bir bakalım’ demek CHP yönetimine hiçbir şey kazandırmaz aksine çok şey kaybettirir.

O kurultay CHP yönetiminin çağrısıyla toplanmalıdır ve gündemi de salt lider koltuğu değiştirmek değil sahici bir muhasebe, dürüst bir durum tespiti ve inandırıcı bir yol haritasının belirlenmesi olmalıdır. Polemiklere gömülmeden gerçek anlamıyla siyaset konuşulmalıdır.

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Erdoğan uzun zamandır CHP yönetimiyle kavga ederek kitlesini tahkim ediyor. Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıların pervasızca tekrarlanması, partinin önde gelen isimlerinin topun ucuna konması, vekillere yönelik karalama kampanyaları CHP’lilerin bir çoğunda savunmacı eğilimleri besliyor. Zaman zaman partinin üst kademesinin kararlarını onaylamasalar da susmayı tercih ediyorlar. Eleştirinin iktidarın işine geleceğini düşünüyorlar. Bu elbette anlaşılabilir bir refleks ancak siyasi çizgiye dair eleştiri noksanlığının CHP’ye verdiği zarar AKP’nin salvolarından çok daha büyük.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı