Güven Gürkan Öztan: Deprem vesilesiyle Saray’ın İstanbul’u İmamoğlu’na bırakmayacağını yine gördük

Deprem vesilesiyle bir kez daha anladık ki Saray, İstanbul’u İmamoğlu’na bırakmamak için her fırsatı değerlendirecek. İstanbul ve çevre illeri korkutan deprem, Türkiye’nin yakın tarihine dair gazete sütunlarını ve kitapları aşacak kadar çok şey söyledi. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bu yönetim iflası aslında bir az gelişmişlik semptomu. Bakmayın siz milyon dolarlık yatırımlara, lüks rezidanslara, zirvesi görünmeyen gökdelenlere İstanbul başta olmak üzere memleketin vitrin şehirleri modern kent planlamasının ve kent bilincinin fersah fersah uzağında.
SON HABERLER
Deprem araştırması: 10 kişiden 7’si evine güvensiz, 5’i GSM operatörünü değiştirecek
İstanbul’da meydana gelen son depremin ardından yapılan araştırmaya göre oturduğu eve güvenenlerin sayısı azaldı. Halkın yarısı GSM operatörlerini değiştirmeyi düşündüğünü belirtirken, önlen alanların oranı yüzde 20’yi zor buldu.
Fişleme raporunu hazırlayan SETA, AB’den destek almış
Yabancı basın kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili ‘fişleme’ niteliğinde bir rapor yayınlayan iktidar yanlısı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), yaptığı bir paylaşımla Avrupa Birliği’nden destek aldığını belirtti.
Sayıştay: İthal 13 bin 420 hayvandan 1637’si tetkikler yapılmadığı için karantinada öldü
Sayıştay’ın denetim raporunda, Tarım Bakanlığı tarafından ithaline izin verilmeyen bazı hayvan ırklarının 2018’de Romanya’dan ülkeye girişine izin verildiği, ithal edilen 13 bin 420 büyükbaş hayvandan 1637 tanesinin karantinada bekleme süresi içinde öldüğü tespit edildi.
Adli Tıp verileri: Günde üç kişiye cinsel şiddet muayenesi yapılıyor
CHP’nin açıkladığı cinsel şiddet raporuna göre geçen yıl en az 1624 çocuk istismarı vakası kayıtlara geçti.
Tunceli’de HDP eş başkanları dahil, sekiz parti yöneticisi gözaltında
Tunceli’de HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak’ın da aralarında bulunduğu sekiz parti yöneticisi, ‘PKK propagandası yapmak suçundan’ gözaltına alındı.