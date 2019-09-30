Güven Gürkan Öztan: Deprem vesilesiyle Saray’ın İstanbul’u İmamoğlu’na bırakmayacağını yine gördük

Deprem vesilesiyle bir kez daha anladık ki Saray, İstanbul’u İmamoğlu’na bırakmamak için her fırsatı değerlendirecek. İstanbul ve çevre illeri korkutan deprem, Türkiye’nin yakın tarihine dair gazete sütunlarını ve kitapları aşacak kadar çok şey söyledi. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bu yönetim iflası aslında bir az gelişmişlik semptomu. Bakmayın siz milyon dolarlık yatırımlara, lüks rezidanslara, zirvesi görünmeyen gökdelenlere İstanbul başta olmak üzere memleketin vitrin şehirleri modern kent planlamasının ve kent bilincinin fersah fersah uzağında.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı