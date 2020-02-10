Güven Gürkan Öztan: CHP ve bir bütün olarak muhalefet yandaş medya boykotunu büyütmeli

CHP ve bir bütün olarak muhalefet tabanının gücünü göstererek yandaş medya boykotunu büyütmeli. Böylesi bir çaba, iktidarın propaganda aygıtına dönüşmeye teşne aktörlere demokratik uyarı anlamına gelecek. Ancak boykotla yetinmemek; özgür ve bağımsız habercilik yapmanın bedelini ağır bir biçimde ödeyen mecralara destek olmak da bir o kadar önemli. Örneğin BirGün, Evrensel gibi gazeteleri, bağımsız haber platformlarını yaşatmak için muhalefet partileri üye ve seçmenlerine çağrı yapabilir; özgür medyanın imkânlarını geliştirecek adımlar atabilir. Ama bilmelidir ki o gazete ve televizyonlar muhalefet hata yaptığında kendisini ilk eleştirenler olacaktır.
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