Güven Gürkan Öztan: CHP paratoner işlevi gören bir aktöre dönüştü

CHP ülke siyasetinde bir nevi paratoner işlevi gören bir aktöre dönüştü. Siyasetin tüm gerilimi adeta CHP’nin üzerine akıtılıyor. İktidar elindeki bütün gücü kullanarak ana muhalefetin üzerine yürüyor. Kimi zaman CHP’li bir vekil ya da yöneticiyi hedef alarak kimi zaman da seçmene tek parti dönemini ‘hatırlatarak‘ siyasi gündemi CHP’ye kilitliyor. Böylece işsizliğin, açlığın ve yoksulluğun konuşulmasına engel olmaya çalışıyor.

İktidar blokunun taktik manevraları bununla sınırlı olsa “siyasi tansiyon yine yükseldi” deyip geçeriz. Ancak Çubuk’ta Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlenen organize saldırıdan bu yana tanık olduklarımız çoktan başka bir faza geçildiğini gösteriyor.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı