Güven Gürkan Öztan: CHP ilk kez bir adım ileri atıyor

CHP şimdi ilk kez bir adım ileri atıyor; arkasına Hayır’ın gücünü alıp adalet yürüyüşü gerçekleştiriyor.

CHP’den tatlı su muhalefeti görmek isteyenler ise hop oturup hop kalkıyor! Gündemi iktidarın belirlemesine alışkın olan kim varsa hepsi şok içersinde. Adalet yürüyüşü, bir anda gündemin merkezine yerleşti.

Biliyorlar ki ne zaman gündemi muhalefet belirliyor o zaman kazanan da muhalefet oluyor ya da en azından kaybetmiyor. O nedenle aba altından sopa gösterenler günbegün çoğalıyor; tehditlerin arkası kesilmiyor.

Yürüyüşü ‘darbe çığırtkanlığı’ ile itham edenlerin esas niyeti muhalefetin imhasını sağlamak.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı