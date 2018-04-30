Güven Gürkan Öztan: Çatıda değil tabanda ittifak

Parlamentoda AKP ve MHP’yi azınlık konumuna düşürmek cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önem taşıyor. Zira güçlü bir parlamento her şeye rağmen tek adam sistemini tıkayabilir.

Bu çerçevede CHP’nin “sıfır baraj” stratejisi muhalefet partilerinin milletvekili seçiminde ipi göğüsleyebilmesinin yegane yolu. Aynı zamanda barajı inatla indirmeyen iktidar blokuna demokrasi adına verilecek en güzel cevap. CHP yalnızca seçime girme hakkı kazanmış partileri değil, iktidarın emrivakisi yüzünden oy pusulasında yer bulamayan sol partilerin adaylarını da Meclise taşımalı. Böylece sandığa azami ölçüde katılımı ve temsilde adaleti teminat altına almalı.

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Önümüzdeki 7 hafta boyunca muhalefetin Saray-AKP-MHP iktidarından yaka silkmiş kitlelerin umudunu, cesaretini ve özgüvenini yükseltmesi gerekiyor.

24 Haziran, bir yanıyla 16 Nisan referandumunun ikinci ve son raundudur. Tek adam rejimine, onunla özdeşleşen keyfiliğe, hukuksuzluğa, ekonomik sömürüye, talana dur demenin imkânıdır.

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Bu imkânı somutlayacak geniş ittifak tabanda kurulmuştur, sağcı bir çatıya, icazetli siyasete, teslim olmuş siyasetçilere ihtiyaç yoktur.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı