Güven Gürkan Öztan: Bu noktada iktidar blokunun ‘geri adım’ atma ihtimali yok

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Unutmayalım bugün geldiğimiz noktada iktidar blokunun ‘geri adım’ atma ihtimali yoktur. Saray rejiminin tamamen tesis edilemediğini gördükleri için saldırıları devam edecektir. Bu nedenle demokratik muhalefetin de geri adım atma lüksü yoktur. Zira ileriye dönük hamle yapılmaması durumunda iktidar muhalefeti tamamen tasfiye etmek isteyecektir. Toplumun ilerici güçleri, basit bir restorasyonu değil hasar görmüş cumhuriyeti sol değerlerle yeniden kurmayı hedeflemelidir. Bunun ön koşulu ise doğru zamanda kitlesel dalganın içine girerek duyguları politikleştirme, umudu örgütleme ve dönüştürücü olma iradesini gösterebilmektir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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