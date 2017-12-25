Güven Gürkan Öztan: Bu KHK sürecinden çıkarılacak somut sonuçlar var

Bu KHK sürecinden çıkarılacak somut sonuçlar var.

İlki Erdoğan’lı ya da Erdoğan’sız devletin içindeki güç odakları kısa ve orta vadeli planlarını Saray rejimine göre yapmışlar ve her fırsatta belirli bir pazarlık sonucu az ya da çok kazanç sağlıyorlar. Laik kurum ve aktörlerin İslamcı gündem karşısında suskunluğunu ancak bu paylaşım mekanizmasına bakarak anlayabiliriz.

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İkincisi bu süreç bize siyasetin nasıl toplumdan kopartıldığını, tepedeki bir itiş-kakışa dönüştürüldüğünü açık seçik gösteriyor.

Dolayısıyla oligarşik yapının başat unsurlarını ikna üzerine kurulacak bir ‘alternatifin’ halka, geleceği çalınan milyonlara zerre kadar faydası yok. Üçüncü sonuç, “dış dinamikler” ile normalleşme ve restorasyon umut etmek, mevcut oligarşinin kemikleşmesine yardımcı olmaktan öteye geçemiyor.

Hal böyleyken muhalefetin ilerici siyasetin oligarşiyi yıkacak koçbaşını yeniden belirlemesi, en azından yeni döneme uygun araç ve hedefleri belirlemesi şart.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı