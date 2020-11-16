Güven Gürkan Öztan: Bir defa demokratik yollardan hak arama ve özgürlük kapısı açılırsa Saray düzeni temellerinden sarsılır

AKP liderinin “beyaz sayfa açma” retoriği, yeni siyasi alternatifleri izleyen sermayeyi bilhassa da dış yatırımcıyı teskin etmeyi amaçlıyor. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız yeter ki yatırım yapın deniyor. Ancak oltaya önce bazı liberaller takıldı. “Bizi duydular” halüsinasyonuna kapılıp “belki bu sefer” diyerek ortalıkta dolaşıyorlar. Halbuki bu rejimin karakteristiği reform ve özgürlük sözcüklerinin aynı cümlede kullanılmasına dahi izin vermez. Adalet Bakanı’nın, damadın gitmesiyle “yeniden keşfettiği” hukuk üstünlüğü muhalifler söz konusu olduğunda yine rafa kalkar. Gerçek gazetecinin sırtından sopa, madencinin önünden barikat eksik olmaz. Çünkü bir defa demokratik yollardan hak arama ve özgürlük kapısı açılırsa Saray düzeni temellerinden sarsılır.
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