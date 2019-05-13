Güven Gürkan Öztan: AKP-MHP’nin İstanbul kuşatmasının anlamı nedir?

İktidar bloku nasıl bir seçim stratejisi izleyecek bilmiyoruz ancak seçenekleri çok değil. Seçimin yenilenmesi için yapılan darbeyi meşrulaştıracak bir argüman bulamadıkları gibi iktidar tabanına hitap eden siyasi aktörleri de ikna edemediler. Bu noktadan sonra sandığa gitmeyen AKP’li seçmene havuç ya da sopayla oy verdirtmeye kalkmak seçimi kazanmaya şüphesiz yetmeyecek. MHP’nin İstanbul’a ‘karargâh’ kurması da Yıldırım’a oy vermeyen MHP’li seçmenin fikrini değiştirmeyecek. Öyleyse AKP-MHP’nin İstanbul kuşatmasının anlamı nedir? Hedef sokağı tutarak 23 Haziran akşamına yönelik bir tertip hazırlamak mıdır? Bu ve benzeri soruların cevabını çok geçmeden öğreneceğiz. Yine de peşinen söyleyelim YSK marifetiyle yinelenen seçimin yine YSK eliyle ve ‘sokak kutlamalarıyla’ iktidar blokuna teslim edilmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmak şart.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı