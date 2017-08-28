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Güven Gürkan Öztan: 694 nolu KHK, Saray’a “istihbaratın kalesi” olma lüksünü veriyor

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694 nolu KHK, Saray’a “istihbaratın kalesi” olma lüksünü veriyor. AKP Genel Başkanı kendi güvenliğini “milli güvenlik” ile eşitliyor. Cumhurbaşkanı artık Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na başkanlık edecek. Bununla kalmıyor, MİT müsteşarının tanıklığı doğrudan Saray’ın iznine tabi tutuluyor.

Fidan’ın 15 Temmuz başta olmak üzere birçok kritik süreçte bildiklerini “devlet sırrı” olarak saklanması böylece teminat altına alınıyor. MİT’in ordu personeli hakkında istihbarat toplama yetkisini de unutmamak gerek.

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15 Temmuz’a giden uzun dönemde Başbuğ başta olmak üzere eski generaller MİT’in kendilerine istihbarat vermediğinden şikayetçi olmuştu. Saray kontrolündeki MİT’in TSK’daki faaliyetleri emekli komutanları memnun eder mi bilinmez ama ordudan tasfiye edilecekler yalnızca FETÖ şüphelileri değil Saray’a biat etmek istemeyen tüm askerler olacak.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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