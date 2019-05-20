Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: 23 Haziran Türkiye’nin önümüzdeki on yılını belirleyecek

Bakmayın siz “bu seçim hükümet seçimi değil, başkanlık seçimi değil” diyen Erdoğan’a, 23 Haziran öncesi ve hemen sonrasıyla Türkiye’nin önümüzdeki on yılını belirleyecek.

Çünkü ekonomik krizden dış politikaya tüm gerilimlerin üst üste geldiği bir dönemde gerçekleşecek. İktidar bloku ya tamamıyla çözülecek ya da çözülmemek için yeni maceralara girişecek.

Reklam

O nedenle biz yalnızca İBB koltuğunda kimin oturduğunu değil İmamoğlu ile güçlenen değişim rüzgârının siyasette, ekonomide ve dış ilişkilerde nerelere ulaşacağını konuşacağız.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

SON HABERLER

Yurtta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 1919 metrelik ‘Bayrak Yürüyüşü’yle Samsun’da başladı.

İmamoğlu: Ben Atatürk cumhuriyetinin projesiyim

Okan Bayülgen’in TV100’deki talk show’u Uykusuzlar Kulübü’ne konuk olan İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu “Siz bir proje misiniz?” sorusuna, “Evet ben bir projeyim, Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim. Beni 40 haneli köyden alıp, İstanbul büyükşehir belediye başkanı yapan bir proje” diye yanıt verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...