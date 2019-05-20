Güven Gürkan Öztan: 23 Haziran Türkiye’nin önümüzdeki on yılını belirleyecek

Bakmayın siz “bu seçim hükümet seçimi değil, başkanlık seçimi değil” diyen Erdoğan’a, 23 Haziran öncesi ve hemen sonrasıyla Türkiye’nin önümüzdeki on yılını belirleyecek.

Çünkü ekonomik krizden dış politikaya tüm gerilimlerin üst üste geldiği bir dönemde gerçekleşecek. İktidar bloku ya tamamıyla çözülecek ya da çözülmemek için yeni maceralara girişecek.

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O nedenle biz yalnızca İBB koltuğunda kimin oturduğunu değil İmamoğlu ile güçlenen değişim rüzgârının siyasette, ekonomide ve dış ilişkilerde nerelere ulaşacağını konuşacağız.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı