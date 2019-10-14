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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Özkan: Peki muhalefet neden buna ortak oluyor?

Operasyon komuta merkezinde AKP Genel Başkanının ve yardımcılarının verdiği fotoğraf bu operasyonun aslında AKP’nin operasyonu olduğunu kanıtlıyor. Peki muhalefet neden buna ortak oluyor? Çünkü operasyonun başarılı kısmının milli mutabakata, maliyetinin ise iktidar hanesine yazacağını varsayıyor.

Güven Gürkan Özkan’ın yazısı

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