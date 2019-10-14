Güven Gürkan Özkan: Peki muhalefet neden buna ortak oluyor?

Operasyon komuta merkezinde AKP Genel Başkanının ve yardımcılarının verdiği fotoğraf bu operasyonun aslında AKP’nin operasyonu olduğunu kanıtlıyor. Peki muhalefet neden buna ortak oluyor? Çünkü operasyonun başarılı kısmının milli mutabakata, maliyetinin ise iktidar hanesine yazacağını varsayıyor.
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Barış Pınarı Harekatı | Bakanlık: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Bakan Kurum: ‘Güvenli bölge’ köylerinde 700 bin, ilçelerinde 300 bin nüfus barınacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile Suriye’de oluşturulacak ‘güvenli bölge’ hakkında, “Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. 300 bin nüfusu ilçe merkezlerinde barındıracağız” dedi.
ABD eski savunma bakanı: IŞİD’in yeniden canlanmaması için baskı sürdürülmeli
ABD Eski Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatının, ‘korkunç’ sonuçları olabileceğini ve IŞİD’in yeniden canlanmasıyla sonuçlanabileceğini söyledi.
CHP 24 kentte ‘İstanbul Modeli’ni uygulayacak
CHP, ‘oylarının artma potansiyeli’ gördüğü 24 kentte özel strateji uygulayacak. ‘İstanbul Modeli’ olarak adlandırılan stratejide, milletvekilleri belirlenen illeri düzenli olarak ziyaretler edecek.
Tasarruf yok: 41 kamu kurumunun yalnızca yedisinde giderler azaldı
Cumhurbaşkanlığı, 41 kamu kurumundan yalnızca yedisinin geçen yıla göre harcamalarını azaltabildiğini raporladı.