Gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklandı

Denizli’de gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklanan adam hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Adalet Mahallesi Tuna Caddesi’ndeki apartmanda saat 16:00’da yaşanan olayda, 53 yaşındaki M.A. ile gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu 38 yaşındaki İ.M. arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Arbedede İ.M., M.A.’yı sol bacağının üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri yaralı adamı Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.