Gürsel’in eşinden gazetecilere ‘Ne ararsanız bunlarda var’ diyen Erdoğan’a: Cevap bekliyorum, bu ne demek?

Gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutuklu gazetecilere yönelik sözlerine yanıt verdi: “Erdem hüngür hüngür ağlıyor. Cevap bekliyorum. Bu ne demek?”

Erdoğan, dün ‘Ak Saray’da Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, tutuklu gazetecileri hedef almıştı.

Gazetecilerin hiçbirinin ‘gazetecilikten hüküm giymediği’ görüşünü yineleyen Erdoğan, şu iddialarda bulunmuştu: “İçlerinde katilden soyguncuya, çocuk istismarcısına kadar herkes var. İçlerinde gazeteci yok. Bir liste geldi; 144’ü terör suçundan cezaevinde bulunuyor. Bunlardan birinin suçu ülkemize bomba düzeneği getirmek, bir tanesi patlayıcı madde ile yakalanmış. Ne ararsanız bunlarda var.”

Erdoğan’a yanıt, tutuklu gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel’den geldi.

Cumhuriyet gazetesinin yayın danışmanı Kadri Gürsel, 31 Ekim 2016’da gazetenin diğer yazar ve yöneticileri gibi gözaltına alınmış, 5 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

Gazetecilere yöneltilen suçlamalar ise ‘FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ idi.

Gürsel, Twitter hesabından Erdoğan’ı etiketleyerek şunları yazdı: “Erdoğan’ın içerideki gazetecilerle ilgili sözlerinden sonra oğlumuz Erdem hüngür hüngür ağlıyor. Cevap bekliyorum. Bu ne demek? 4,5 aylık çabalarim @RT_Erdogan’ın bir cümlesiyle yıkıldı. Ne kadar uzak tutabilirim medyadan? Çocuk mosmor oldu. Kaskatı kesildi. Ne diyeyim? Erdem mosmor oldu. Kaskatı kesildi. Ölüyor sandım. Bugunkü açıklamadan sonra. Bilin istedim. İsyanım dinmiyor. Bu sözleri söylemek bu kadar kolaysa, beş aydır iddianame neden yazılmadı? Yazılsın ve mahkemeye çıksınlar. Nasıl olsa targı da tam bağımsız.”

Erdoğan'ın içerdeki gazetecilerle ilgili sözlerinden sonra oğlumuz Erdem hüngür hüngür agliyor.Cevap bekliyorum. Bu ne demek?@RT_Erdogan — Nazire Kalkan Gürsel (@NazirekalkanGur) March 22, 2017

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’na göre Türkiye’de 159 gazeteci tutuklu.

Tutuklu gazeteciler arasında, eş zamanlı operasyonla beş gazeteciyle birlikte 25 Aralık 2016’da gözaltına alınan ve emniyette 24 gün gözaltına tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten de bulunuyor.