Gürsel’den mesaj: Beni buraya tıkanlara ıstırap çektirme hazzını yaşatmayacağım

Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyonda bundan 136 gün önce tutuklanan gazeteci Kadri Gürsel, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıka aracılığıyla Silivri Cezaevi’nden mesaj gönderdi.

Tutuklanmadan kısa süre önce de gazetenin yayın kuruluna giren Gürsel, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gürsel’le birlikte gazetenin yazar, çizer ve yöneticilerinden toplam 10 kişi 136 gündür cezaevinde. Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’sa, 81 gündür tutuklu.

Silivri Cezaevi’nde gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve Gürsel’le görüşen Nazlıaka, izlenimlerini Cumhuriyet gazetesiyle paylaştı.

Her iki gazetecinin de moralli ve sağlıklı olduğunu aktaran Nazlıaka, tutuklu gazetecilerin beş ayda avukatlarıyla sadece 19 saat görüşebildiğini söyledi.

Nazlıaka şöyle devam etti: “Gürsel, odasında her gün bir saat yürüyormuş. Sabuncu ise öğün sayısını ikiye düşürmüş. Haklı olduklarına inandıkları için özgüvenliydiler. Beş aydır devam eden bu belirsizliğin bir an önce sonlanmasını, iddianamenin yazılıp yargılama sürecinin başlamasını istiyorlar. ‘Ne ile yargılanacağımızı bilmek istiyoruz’ diyorlar. Sabuncu, ‘Yargılama bir başlasa zaten beraat edeceğime inanıyorum. O zaman burası bir demokrasi müzesi olacak. Çoluk çocuk gelip gezeceğim. Buna inanıyorum’ diyor.”

Gürsel ise şu mesajı gönderdi: “Buradaki koşulların iyi ya da kötü olması benim için fark etmiyor, asıl sorun özgürlüğümün haksız yere gasp edilmesi. Bu siyasi kumpastan kurtulmanın yolunun, buradan hem fiziksel hem de zihinsel olarak yıpranmadan çıkmak olduğunu düşünüyorum. Onun için herhangi bir yoksunluk duygusu içinde değilim. Cezaevi koşullarının benim düşünce dünyam üzerinde herhangi bir tesiri yok. Beni buraya hukuksuz ve haksız yere tıkanlar, sakın bana ıstırap çektirdiklerini düşünmesinler; onlara bu hazzı yaşatmayacağım.”