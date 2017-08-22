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Güreşçi Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu: Sözümüzde durduk sayın cumhurbaşkanım

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Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi’yi 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp altın madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kariyerinde üçüncü kez dünya şampiyonu olan Kayaalp’i final mücadelesinin hemen ardından arayarak tebrik etti.

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‘Allah’a şükür sözümüzde durduk’

Kayaalp, TRT Spor’un canlı yayınladığı telefon görüşmesinde kendisini kutlayan Erdoğan’a şunları söyledi: “Teşekkürler sayın cumhurbaşkanım. Gelmeden önce söz verdik. Allah’a şükür sözümüzde durduk. Siz aramıştınız gelmeden önce. Takım halinde, hocalarımızla, başkanımızla, arkadaşlarımızla sizi görmek istiyoruz.”

‘Siz orada, biz de burada savaşıyoruz’

Milli takım antrenörü Salih Bora ise “Çocuklar bugün hakikaten çok büyük mücadele verdiler. Savaştılar. Siz orada savaşıyorsunuz ama biz de burada savaşıyoruz” dedi.

Irkçılıktan ceza almıştı

Kayaalp, Gezi eylemleri sürecinde kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla ‘Ermenilere karşı ırkçı söylemde bulunduğu’ gerekçesiyle Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından altı ay müsabakalardan men cezasına çarptırılmıştı.

Kayaalp, hesabın kendisine ait olmadığını savunsa da cezaya itiraz etmemişti.

Milli güreşçi, Güney Amerika’nın ilk olimpiyatı Rio 2016’nın açılış seremonisinde Türkiye adına bayrağı taşımıştı.

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