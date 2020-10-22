Gürcistan’da rehine krizi sona erdi

Gürcistan’da, dün öğleden sonra, bir bankada bulunan herkesi rehin alan ve 500 bin dolar (3.9 milyon lira) isteyen kişi, parayı götüren polisi ve iki rehineyi yanına alarak oradan ayrıldı. Bir süre sonra onları da bırakarak kaçtı.

Fotoğraf: www.rferl.org

AA’nın haberine göre Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Zugdidi kentinde bir bankaya girerek silah tehdidiyle 500 bin dolar talep eden kişinin ilk haberlerde duyurulduğu gibi 20 değil 43 kişiyi rehin aldığını, sabaha karşı iki rehine hariç hepsini serbest bıraktığını açıkladı.

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İki rehine ve kendisine parayı iletmek üzere bankaya giden polisi yanına alarak oradan ayrılan bu kişinin peşine düşen polis, operasyon düzenleyerek üç kişinin de serbest bırakılmasını sağladı.

Ancak onlarca kişiyi saatlerce rehin alan silahlı kişi kaçmayı başardı; yakalanması için çalışma başlatıldı.