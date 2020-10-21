Gürcistan’da rehine krizi: 20 kişiyi alıkoydu, 500 bin dolar istiyor

Gürcistan’da banka soymak amacıyla yaklaşık 20 kişiyi rehin alan bir kişi, güvenlik güçlerinin banka binasından uzaklaşmasını talep ederek aksi durumda rehineleri öldüreceğini söyledi.

Fotoğraf: www.rferl.org

AA’nın haberine göre başkent Tiflis’e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı kişi rehin aldıklarını serbest bırakmak için 500 bin dolar (3.9 milyon lira) istedi. Rehinelerden biri aracılığıyla taleplerini bir Gürcü televizyon kanalına iletti.

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TV’ye bağlanan Irakli Kvaratskhelia, kendilerine, polisler banka binasından uzaklaşmazsa onları öldürmeye başlayacağını söylediğini aktardı.

Güvenlik güçleri rehineleri kurtarmak için operasyon başlattı.

Reuters’ın haberine göre ise hamile bir rehineyi serbest bırakan bu kişi polise talebinin yerine getirilmesi için iki saat süre verdi.