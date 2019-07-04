Gürcistan’da 20 Haziran’da ‘darbe olmuş’

Gürcistan Başsavcılığı, bir Rus milletvekilinin başkent Tiflis’te parlamento toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar sırasında bazı göstericilerin 20 Haziran’ı 21 Haziran’a bağlayan gece ‘darbe girişiminde bulunduğunu’ açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Savcı Koka Katsitadze, Gürcistan Başsavcılığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Tiflis’te 19 Haziran’da başlayan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rusya Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

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Katsitadze, 20 ve 21 Haziran’da bazı grupların şiddet kullanması üzerine Başsavcılık ve Gürcistan İçişleri Bakanlığının ortak soruşturma yürüttüğünü belirterek, bazı protestocuların 20 Haziran gecesi parlamentoya zorla girerek iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Katsitadze, şöyle dedi: “Başsavcılık, soruşturma sürecinde elde edilen kanıtlar ve onlarca tanığın ifadelerine göre, 20 Haziran’ı 21 Haziran’a bağlayan gece bazı kişilerin hükümeti şiddet kullanarak devirmeyi ve ele geçirmeyi planladıkları üzerinde duruyor.”

Bu kişilerin önce parlamento binasını zorla ele geçirmeyi, ardından ülke genelinde provokatif eylemler düzenlemeyi planladıklarını belirten Katsitadze, girişimin Gürcü emniyet güçleri tarafından önlendiğini ifade etti.

Katsitadze, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi’nin lideri Nikanor Melia’ya parlamento binası karşısında şiddet uygulanması ve bazı emniyet güçlerinin protestoculara orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin soruşturmaların da sürdüğünü bildirdi.

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Öte yandan, protestoya devam eden göstericiler, Tiflis’te 21 Haziran’da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayıda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifası yönündeki taleplerini her gün parlamento binasının karşısında bir araya gelerek yineliyor.