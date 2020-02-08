Gürcistan’a kaçan firari TIR’ın dorsesindeki gizli bölmede ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Konya’da geçen yıl ekim ayında ‘tütün sarma’ nedeniyle çıkan tartışmada Murat Yağcı’nın (36) ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya karışan ve Gürcistan’a kaçan Umut Balcı (41), bir TIR’ın dorsesinin altındaki gizli bölmede ülkeye girmeye çalışırken yakalandı. Balcı, Konya’da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

1 Ekim 2019’da saat 02:00’de merkez Selçuklu ilçesinde bir kahvehanede çalışan Yağcı, yandaki emlakçıda oturan ve tütün saran Sertaç Efe’ye (39) “Böyle tütün sarılmaz, yanlış sarıyorsun” demiş; ikili arasında tartışma çıkmıştı. Oradan ayrılan Efe, arkadaşı Umut Balcı’yla kahvehanenin önüne gitmiş, iki arkadaş Yağcı’ya ateş etmişti. Yağcı, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları Ertekin Kaçın (40) ile Hasan Barış da (26) ateş ederek karşılık vermişti. Silahlı çatışmaya dönüşen olayda, Efe ile sokaktan geçen Tunahan Yüncü yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yağcı hayatını kaybetmişti. Taburcu olan Efe, Kaçın ve Barış tutuklanmıştı. Balcı olay yerinden kaçmıştı.

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Sahte kimlikle kaçmış

Balcı’nın yakalanması için çalışma başlatan polis, sahte kimlikle Gürcistan’a gittiğini belirledi. 15 gün önce Balcı’nın ülkeye döneceğini öğrenen Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri Artvin polisiyle işbirliği yaparak sınır bölgesinde önlem aldı.

Geçen çarşamba günü M.U. yönetimindeki TIR’ın dorsesinin altında gizli bölmede yakalanan Balcı, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, TIR şoförü M.U. da Artvin polisi tarafından gözaltına alındı.

Sorgulama sırasında susma hakkını kullanan Balcı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

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Balcı’nın 2003 yılında eşi, kayınvalidesi ve bir arkadaşını öldürdükten sonra aldığı 16 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl ağustos ayında ‘denetimli serbestlik’ kapsamında tahliye olduğu belirtildi.