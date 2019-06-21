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Yaramazlara biraz batar!

Gürcistan parlamentosunda ‘Moskova’nın varlığı’ halkı sokağa döktü: 240 yaralı

Gürcistan’da, bir Rus milletvekilinin başkan kürsüsünden meclise hitap etmesiyle sokağa dökülen binlerce kişi parlamento binasını kuşattı. Protestocuların içeri girmesini engellemeye çalışan polis plastik mermi ve biber gazı kullandı; 240 kişi yaralandı.

Fotoğraf: BBC

Rus milletvekili Sergey Gavrilov, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te devam eden 26’ncı Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’den Rusça konuşma yaptı. Bu durum, Rus heyetinin toplantıya katılmasını, ‘Moskova’nın ülkedeki varlığı’ olarak kabul eden ve buna şiddetle karşı çıkan muhalif siyasetçileri ve seçmenleri öfkelendirdi.

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Ellerinde Avrupa Birliği bayraklarıyla, “Rusya bir işgalcidir” diye slogan atan 10 bine yakın kişi Meclis Başkanı Irakli Kobakhidze’yi ve Rus heyetinin parlamentoda kabul görmesine onay veren diğer isimleri istifaya çağırdı.

Parlamento binasının kapısında ‘kıyamet koparken’ içeride de muhalefete mensup milletvekilleri toplantı salonunun çıkışını bloke ederek meclis başkanı, içişleri bakanı ve emniyet teşkilatının müdürünün istifa etmesini istedi.

Protesto işe yaradı; toplantı yarıda kesildi ve Gavrilov’un ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

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