Gürcan Bilgiç: Geçen seneden farklı olacağının sinyalini veren iki isim Gökhan ve Sosa

Sezon başı maçının bu tempoda ve mücadelede geçmesi beklenen bir şey değil. İki takım da çok iyi hazırlanıp, rakibi analiz edip, terini-nefesini sakınmadan oynadı. (…)

Geçen seneden farklı olacağı sinyalinde iki isim vardı; Gökhan ve Sosa. Biraz önce bahsettiğimiz “iniş – çıkışlar” etabında takımı toparlayıp, panik ikliminden çıkarıp, maça konsantre ettiler. “Yaş 35” diyorlar ama tecrübe de işte böyle bir şey.

Kazanarak başlamak, takım otobüsünde – uçakta yüzlerin gülmesi, bu dönemlerde önemli.

Fenerbahçe adına baktığınızda iyi başlamak, devamın da iyi olacağının müjdesidir.

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Gürcan Bilgiç’in yazısı