Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe’nin olduğu yerde isyan vardır; son isyanı 3 Temmuz 2011’de başladı

Fenerbahçe’nin olduğu yerde “isyan” vardır. Dolayısı ile Fenerbahçeli dediğinizde “asilik” birinci özelliktir.

Kurtuluş Savaşı’nda işgalcilere isyan etti Fenerbahçeliler. 1970’te cuntaya, başkanları Faruk Ilgaz’ı vermediler.

Son isyanı 3 Temmuz 2011’de başlattılar ve halen de devam ediyorlar yollarına….

Dünden beri uzatmalarda kazanılan Gaziantep maçının golü var sosyal medyada.

Bitime saniyeler var, Stoch vuruyor, top “şikeci yan direkten” Andre Santos’un yürümek için kullandığı sağ ayağına geliyor ve gol.

Gürcan Bilgiç’in yazısı