Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe’nin olduğu yerde isyan vardır; son isyanı 3 Temmuz 2011’de başladı

Fenerbahçe’nin olduğu yerde “isyan” vardır. Dolayısı ile Fenerbahçeli dediğinizde “asilik” birinci özelliktir.
Kurtuluş Savaşı’nda işgalcilere isyan etti Fenerbahçeliler. 1970’te cuntaya, başkanları Faruk Ilgaz’ı vermediler.
Son isyanı 3 Temmuz 2011’de başlattılar ve halen de devam ediyorlar yollarına….
Dünden beri uzatmalarda kazanılan Gaziantep maçının golü var sosyal medyada.
Bitime saniyeler var, Stoch vuruyor, top “şikeci yan direkten” Andre Santos’un yürümek için kullandığı sağ ayağına geliyor ve gol.

Gürcan Bilgiç’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...