Gürcan Bilgiç: Erol Bulut, en önemli ayrıntıyı unutmuştu…

Erol Bulut, rakibe göre planladığı maçta en önemli ayrıntıyı unutmuştu; duygular… Galatasaray maçları taktik planlar, görevlendirmeler kadar rekabetin yarattığı hislerle de ilgilidir.

İlk yarı her şey yolundaydı aslında. Bu bakış açısında pozisyon vermedikleri gibi, üç net fırsat da yakaladılar. Ama maçın hikâyesinde Fenerbahçe’nin maçı nasıl kazanacağına dair cümle yoktu. İyi kapanıyorlar, gedikleri tıkamaya çalışıyorlar fakat topu üçüncü bölgeye akıl ile getirmiyorlardı.

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Soyunma odasında belki “işler iyi gidiyor” diye düşünenler olabilir ama bu baskıyı kabul eden takımın futbolcuları, inanç periyodunda “kazanalım” şalterini açmazlar.

Gürcan Bilgiç’in yazısı