Gürcan Bilgiç: Dublörlerle bu kadar

Önlenemez aksilikler serisinin, acemilikler silsilesinin devam etmesi, Fenerbahçe adına anlam verilemez bir periyodu oluşturdu.

Tahmin edilemez, önlem alınamaz, kişisel “gereksizlikler” bunlar. Erol Bulut’un üstüne çöken kara bulutlar yetmezmiş gibi, kendi takımının kontrolsüz hırsından darbeleri yiyor.

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Şu bir gerçek ki, direkt pasların kalitesi, şampiyon olmak isteyen bir takımın kalitesinden uzak. “Bundan sonra ne olacak?” diye soranlar varsa, sakatlar döndüğünde başka şeyler konuşabiliriz. Dublörlerle bu kadar…

Gürcan Bilgiç’in yazısı