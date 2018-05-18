Güray Öz: İhbarcı medyanın TV kanallarını bu gece saat 20.00’de kapatmaya karar vermişler

Gazeteciliğin öncelikli öğesi haberdir. Haberin peşine düşene, yakalayıp getirene, yazıişleri müdürüne teslim edene de muhabir deniliyor. İki sözcük daha var muktedirlerin pek beğendiği, aynı kökten gelme; onlar da ihbarla muhbirdir. Bu dört sözcüğü iktidardaki muktedirlerin karıştırarak işlerine geleni, geldiği gibi kullanmaları, haberle muhabir yerine ihbarı, ihbarcıyı yani muhbiri tercih etmelerinden daha makul, daha doğal ne olabilir.

Bu örnekleri şimdi baskı altında olan, mensupları sık sık Silivri’yi ziyaret eden basınımızın, diğer aydınlarımızın, seçimlerden sonra daha kötüsü başlarına gelebilir, bilelim bildirelim diye yazıyorum. Bu nedenle işte, Hazirancılar, yaşlı, genç, kadın, erkek bir dolu insan, gazeteciliği muktedirlerle ahenk içinde olmak zanneden, ihbarcı medyanın TV kanallarını bu gece saat 20.00’de kapatmaya karar vermişler.

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İşe yarar mı bilmem ama ben de gideyim, saati geçirmeden karartıvereyim şu zaten hazzetmediğim kanalların ekranlarını…

Güray Öz’ün yazısı