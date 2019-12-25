Güray Öz: Yanıt vermekte geç kalırsak, karanlık bir dünyada yaşamaya mahkumuz

Kendi ülkemizden başlayalım öyleyse; hayatın zenginliği ile daha da zenginleşen, canlı, tüm zamanların en iyi yol göstereni olan teorimizle, tüm dünyada geçerli o tek aşamanın sosyalizmin teorisiyle yürüyebiliriz. Neyimiz varsa, ne kadar örgütümüz, partimiz, derneğimiz, sorunlarımız için oluşturduğumuz girişimlerimizle, hep birlikte olmanın yolunu bulacağız. Bulamazsak, yanıt vermekte geç kalırsak, karanlık bir dünyada, eski çağların karanlığını aratacak bir karanlıkta yaşamaya mahkum insanlar, gündüzün körleri, gecenin uyurgezerleri olacağız.
SON HABERLER
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam
16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.
Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi
HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılandığı davada, mahkeme, tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
CHP’li vekil: 3.7 milyon borçlu ‘kara liste’de; 25 milyar liralık çek karşılıksız çıktı
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, yaptığı yazılı basın açıklamasında 3 milyon 763 bin kişinin borcundan ötürü ‘kara liste’ye alındığını, 25 milyar değerinde 506 bin çekin karşılıksız çıktığını ifade etti.
Büyükada’da öldürülen 105 atın sahibi 64 kişiye suç duyurusu
Adalar Kaymakamlığı, Büyükada’da öldürülerek gömülen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dün Uzungöl bugün Akbük: Kaçak ev ve kafeler yıkılıyor
Muğla’da bulunan Gökova Körfezi’ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu’nda kaçak olduğu tespit edilen 10 projenin yıkımı başladı.