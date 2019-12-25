Güray Öz: Yanıt vermekte geç kalırsak, karanlık bir dünyada yaşamaya mahkumuz

Kendi ülkemizden başlayalım öyleyse; hayatın zenginliği ile daha da zenginleşen, canlı, tüm zamanların en iyi yol göstereni olan teorimizle, tüm dünyada geçerli o tek aşamanın sosyalizmin teorisiyle yürüyebiliriz. Neyimiz varsa, ne kadar örgütümüz, partimiz, derneğimiz, sorunlarımız için oluşturduğumuz girişimlerimizle, hep birlikte olmanın yolunu bulacağız. Bulamazsak, yanıt vermekte geç kalırsak, karanlık bir dünyada, eski çağların karanlığını aratacak bir karanlıkta yaşamaya mahkum insanlar, gündüzün körleri, gecenin uyurgezerleri olacağız.

Güray Öz’ün yazısı