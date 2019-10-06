Güray Öz: Türkiye’nin önemli sorunlarını çözebilecek devrimci bir değişim gerçekleşebilir

Sözü uzatmanın gereği yok; koşullar eğer değerlendirilebilirse, Türkiye’nin önemli sorunlarını çözüm safhasına taşıyabilecek, dışardaki tehditlerden kurtarabilecek, ekonomide yükü hep halka yükleyen uygulamaları durdurabilecek devrimci bir değişim gerçekleştirilebilir. Dayatmalarla ve olmadık heveslerle Türkiye’ye dayatılan Suriye sorunu, ülkemizin kadim ve çözülmesi kaçınılmaz olan Kürt sorunu, gittikçe vahim hale gelen, insanların yaşam hakkını ellerinden alan ekonomik bunalım, ülkenin tüm kaynaklarını tüketen, suç batağına gömülmüş siyasilerin gitmemek için her şeyi denemeye niyetlenmesi aslında bir tür görev çağrısıdır. İcabet etmemek olmaz.

Güray Öz’ün yazısı