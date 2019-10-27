Güray Öz: Suriye’de hayalin gerçeği, mucizenin geleceği

Öncelikli saptama “kim kazandı-kim kaybetti?” sorusunun, anlamını yitirmiş, en azından şimdilik ertelenmiş olmasıdır. Hemen herkes “ben kazandım, biz kazandık” dediğine göre tarihte eşine az rastlanır bir durum, herkesin mutlu olduğu bir ‘mucize’ gerçekleşmiş demektir.

Ama önce herkesin mutlu olduğu bu durumun öznelerinin neden mutlu olduklarına bakalım; mutluluklarının gerçeklere dayanıp dayanmadığını anlamaya çalışalım, çünkü kimi zaman kazanılan zafer, hasım bire kadar kırılmış olsa bile gerçek bir zafer olmayabiliyor.

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Bu günkü durumun çatışmalara savaşa doğru değil, barışa doğru gelişeceğine, mucizenin süreceğine inanmak istiyor insanlar.

Güray Öz’ün yazısı