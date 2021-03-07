Güray Öz: Reformlar kısır döngüsü, muhalefetin de sahiplenmesiyle ülkeyi içinden çıkılmaz bir girdaba savuruyor

İktidarın neredeyse rutin hale getirdiği reformlar kısır döngüsü, muhalefetin de aynı döngüyü sahiplenmesiyle tüm ülkeyi içinden çıkılmaz bir girdaba savuruyor. Muhalefet de aynı kavramlarla düşünüyor, aynı kavramlarla çözüm arıyor. Türkiye eğer şu kürenin dışında bir yerlerde yaşamıyor, başka bir dünyada var olmaya çalışmıyorsa, yaşadığımız krizi, bunalımı, artık ne derseniz çözebilme kapasitesini yitirmiştir. Bundan sonrası önü alınamayan işsizlik, artan ve daha da artacak yoksullaşma, bunun doğal sonucu olarak dışlanmanın, farklılıkların doğallaşmasına, doğal kabul edilmesine doğru hızlı bir gidiş olacaktır. Yaşadığımız süreç bunu gösteriyor.

Muhalefet kısa sürede bu kısır döngüden kendini kurtaramazsa, önüne konan yapay konularla boğuşmaktan, uydurma stratejilerle çıkış aramaktan; tartışma, mücadele etme zeminini iktidarın belirlediği alanlarla sınırlamaktan vazgeçmezse tehlike büyüktür.

Reklam

Güray Öz’ün yazısı