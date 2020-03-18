Güray Öz: Korona serbest piyasanın foyasını meydana çıkarabilir

Büyük bir salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı ya da almak üzere olduğu ortada. En önemlisi bundan sonra neler olabileceğine odaklanmaktır herhalde. Bu nedenle de gerçekleri görmeye çalışmakta yarar var. Öne çıkan iki gerçekten birincisi; halk sağlığının büyük bir tehdit altında olduğu, herkesin bildiği ama kimilerinin ulaşmakta, uygulamakta zorlanacağı önlemler alınmazsa ya da aşılama, sağaltma yönünde gelişmeler kısa sürede başarı kazanmazsa yığınsal ölümlerin yaşanabileceğidir.

İkinci gerçek; Korona virüsünün, kapitalizmin, iki kelimelik neoliberal ‘yoksullara ödet’ cümlesine sığan, çıkarların yönetilmesinden ibaret pragmatik felsefesine büyük bir darbe olduğu, kısa zamanda ‘serbest piyasa’ ekonomisinin foyasını meydana çıkarma potansiyeli taşıdığıdır.

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Güray Öz’ün yazısı