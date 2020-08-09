Güray Öz: ‘Kendi hikayemizi yazma zamanı geldi’ derken, hikayelerin tükendiğini söylüyorlar

Yalnızca kamuoyu yoklamaları değil, hatta özellikle değil, mesele medyada pazarlanacak hikâyelerinin tükenmiş olmasındadır. “Artık kendi hikayemizi yazma zamanı geldi” derken hikâyelerinin tükendiğini söylüyorlar aslında. Cumhuriyete son vermek, tarihin içinden bir başka, eskimiş hikâyeyi günümüze getirmenin kolay olmadığını biliyorlar.

Gizlenecek ne çok şey var. Medya olarak baş göreviniz bu sizin. Öncelikle ekonomi ile ilgili gerçekleri gizlemeniz gerekiyor. Enflasyon, işsizlik, dış borçlar, iç borçlar, dövizin alıp başını gitmesi, başaşağı giden turizm, ithalat ihracat verileri… Yalnız gizlemek de yetmiyor; bir de süslemeniz tam tersini söylemeniz, halkı kandırmanız gerekiyor. Salgınla ilgili gerçekleri de gizlemek zorundasınız. Testleri pozitif çıkan hasta sayısını, ölümleri düşürecek, solunum cihazına bağlananları az göstermek için bu kategoriyi kaldıracak, tümünü ağır hasta olarak ilan edecek ayrıca ağır hastaları da zatürre, Covid-19 tek kalemde toplayacaksınız ki gizlemek kolaylaşsın.

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Güray Öz’ün yazısı