Güray Öz: İktidar partisinin İttifakı çürük çıktı

Çaresizlik, yitirme korkusu nedeniyle seçim öncesi bir koalisyonu “ittifak” adı altında siyaset sahnesine armağan eden iktidar partisinin İttifakı çürük çıktı.

Muhalefetin 7 Haziran seçimlerinde denediği, çoğunluğu sağlamasına karşın MHP’nin eşyanın tabiatına uygun olarak saf değiştirmesi ile sonuçsuz kalan ittifak denemesi bu kez ete kemiğe bürünmüş, daha “sağlam” kurulmuş görünüyor. Bu türden ittifakların bir öncekinde görüldüğü gibi bozulması mümkündür ama bir gerçek var ki, ittifak bu kez halkın ittifakına dönüşme eğilimindedir, bozma girişimleri halkın tepkisini çekecektir.

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Güray Öz’ün yazısı