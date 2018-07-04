Güray Öz: İkinci Derviş olayının gerçekleşmesi zor ama imkansız değil

Kısaca “neden olmasın” diyor. Ünlü köşecilerimizden Nagehan Alçı Hanımefendi’nin ısrarlı yazılarıyla ekonominin başına geçirileceği yayılan Daron Acemoğlu’nun gazetemize yaptığı açıklamada “kimse benimle temasa geçmedi, konuşulanlar dedikodudan ibaret” diye konuşması her ne kadar editörlerimiz tarafından “noktayı koydu, gelmiyor” şeklinde yorumlandıysa da naçizane itiraz etmek, değerli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü’nün “hayır, asla” demediğini söylemek zorundayım.

Biliyorum cümle uzun oldu. Kısa da yazardım ama konu sündürmeye elverişli, sündüreyim de liberallerimizin, sanayici ve iş adamlarımızın, -iş insanlarımız mı diyecektik- gönlünde yatan 2. Derviş olayının gerçekleşmesinin zor ama imkânsız olmadığını anlatayım istedim. Dahası aynı üslup ile IMF’nin de “henüz bir teklif almadık bekliyoruz” babında konuştuğunu, ekonomi editörlerimiz es geçmiş olamazlar diye düşünmekteyim.

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Her ne ise, zaten Daron Acemoğlu da pek içeriden konuşuyor; “evet, Türkiye için ciddi riskler var. En yüksek enflasyonda ve cari işlemler açığında da en yüksek oranlardan birine sahip bulunuyoruz. Ama dediğim gibi, altta yatan yapısal problemlerden daha çok endişeliyim. Bir IMF programının yardımcı olabileceğini düşünüyorum, ama sadece kısa vadede değil orta vadede” demektedir. “Gelirsem yalnız gelmem, artık bakarsınız” diyor kısaca…

Güray Öz’ün yazısı