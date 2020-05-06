Güray Öz: Ekonomiler daha fazlasına dayanamaz

Ekonomiler daha fazlasına dayanamaz. Hele bunalım içinde çırpınan kapitalist ekonomi hiç dayanamaz. Bu nedenle bedeli ne olursa olsun, bir an önce Korona koşullarından çıkmak, ‘normalleşmek‘ gerekmektedir. Bunu aslında daha işin başında düşünmüşler, ‘sürü‘ ya da ‘süpürme yöntemi‘ dedikleri insanı değil, ekonominin her koşulda işlemesini esas alan kuralı uygulamak istemişlerdi. İngiltere açık açık, öteki ülkeler gizli gizli uyguladılar. Sonra hem insanlar hem de Korona acı gerçeği hatırlattı: İngilterenin uykudan uyandığı haliyle politika yapan Başbakanı neredeyse ölüyordu.

Güray Öz’ün yazısı