Güray Öz: Dayatılan kaderi değiştirmek için siyasete müdahale etmek şart

Gerçek gazetecileri yıldırmak, susturmak zordur. Ama bu gidişe karşı çıkanlar için boyun eğmemek, direnmek olmazsa olmaz koşulsa, dayatılan ‘kaderi’ değiştirmek için siyasete müdahale etmek de şarttır. Bu nasıl olacak sorusuna verilecek programatik yanıtı, yinelemekte yarar var; üçlü bir görev tanımı yaptı Korkut Hoca: 1-Parlamenter sisteme dönüşün demokratikleşerek gerçekleşmesi. 2- Hukuk, eğitim ve kamu yönetiminde İslamcı uygulamaların tümüyle tasfiyesi. 3-Emek karşıtı neo-liberal uygulamalara karşı mücadelenin öncülüğü…
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Versace Türkiye’deki ‘taklitçi’sinden alacağı 9 milyon liranın peşine düştü
Lüks İtalyan markası Versace Türkiye’deki taklitçilerinin peşine düştü ve bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group’tan tazminat istedi. Versace davayı kazandıysa da 9 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemedi.
Aralık dönemi itibarıyla ‘resmen’ işsiz sayısı 4 milyon 394 bine çıktı
Türkiye genelinde işsizlik kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 döneminde yüzde 13.7’ye yükseldi.
CHP’li Erdem: Beni tekrar hapse atmak istiyorlar
Yargıtay başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkındaki tutuklama kararının onaylanmasını istedi. Erdem, “Beni tekrar hapse atmak istiyorlar” dedi.
ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz’a ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istendi
ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan Metin Topuz’un ‘FETÖ üyeliği’nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Çin’de vaka sayısında düşüş devam: Salgının merkezindeki geçici hastaneler kapatılıyor
Çin’de ‘corona’ salgınıyla mücadele için turulan geçici hastaneler kapatılıyor. Vaka sayısındaki düşüş nedeniyle bu hastanelere ihtiyaç kalmadı.