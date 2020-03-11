Güray Öz: Dayatılan kaderi değiştirmek için siyasete müdahale etmek şart

Gerçek gazetecileri yıldırmak, susturmak zordur. Ama bu gidişe karşı çıkanlar için boyun eğmemek, direnmek olmazsa olmaz koşulsa, dayatılan ‘kaderi’ değiştirmek için siyasete müdahale etmek de şarttır. Bu nasıl olacak sorusuna verilecek programatik yanıtı, yinelemekte yarar var; üçlü bir görev tanımı yaptı Korkut Hoca: 1-Parlamenter sisteme dönüşün demokratikleşerek gerçekleşmesi. 2- Hukuk, eğitim ve kamu yönetiminde İslamcı uygulamaların tümüyle tasfiyesi. 3-Emek karşıtı neo-liberal uygulamalara karşı mücadelenin öncülüğü…

Güray Öz’ün yazısı