Güray Öz: Çıkmaz bir sokağa girmiş olsa da hiçbir iktidar erki terk etmeye yanaşmaz

Bunalımın bir başka boyutu ya da tanımı ise, sermaye sınıfı ve onların siyasi temsilcileri için kaynakların tükenmiş, ekonominin çarklarının işlemez hale gelmiş olmasıdır. Kitlelerde bir hareketlenme olsun ya da olmasın iktidarı sürdürmenin imkânsızlaşmasıdır. Bir iktidar içine girdiği borç sarmalında çaresiz hale gelmişse, üretimde düşüş sürüyorsa, bağlı olarak ithalat ihracat verileri sinyal veriyorsa, tüm bu gelişmelerin somut göstergesi, bir aktarma kayışı olarak, dövizdeki hareketlenmedir, en ufak bir yükseliş halkın alım gücünü etkiler. Ama çıkmaz bir sokağa girmiş olsa, yol tıkansa da hiçbir iktidar erki terk etmeye yanaşmaz. Halktan tepki gelmedikçe kendiliğinden gitmez.
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