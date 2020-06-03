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Yaramazlara biraz batar!

Güray Öz: Bu kez isyan büyük, o nedenle korku da büyük

Liberal yalan iflas etti, kapitalizm her türden gericilik, ırkçılık olmadan, insanî olana nefret duymadan varlığını sürdüremiyor. Siyah vatandaşı boğarak öldüren polis, ırkçılığın gittikçe küçülttüğü beyninde o hep beslenen tehlikeyi hissettiği için “nefes alamıyorum” diyen siyahın çığlığına aldırmadı.

“Nefes alamıyoruz” diyenler sokakta gerçek kurtuluşun sömürüye yani sisteme, kapitalizme karşı çıkmak olduğunu dile getirmeye başladılar. Sokaktakiler, gözden çıkartılanlar, kardeşleri, akrabaları, dostlarıdır. TV kanallarında daha çok talan gibi gösterilen isyana yalnız siyahlar değil beyazlar da katılıyor, onları birleştiren sömürülüyor olmalarıdır. Seçkinler şaşkındır. Sığınaklara sığmayan korkularını isyanı bastırmanın dehşetiyle örteceklerdir. Ama korku bakidir, kolay geçmez. Bu kez isyan büyük, o nedenle korku da büyüktür.

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Güray Öz’ün yazısı

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