Güray Öz: Bu dokuz aylık aranın sorumlusu ne sizsiniz ne de ben

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Uzun ve istem dışı bir ara oldu. Bu 9 aylık aranın sorumlusu ne sizsiniz ne de ben. Nedeni, her fırsatı değerlendirerek hakkı, hukuku sıfırlamak isteyenlerin uzun erimde kaybedecekleri bir savaşta kazandıkları geçici zaferdi.

Geçici zaferleri her biri hukukun entelektüel temsilcisi olan hukukçuların yoğun çabası, aydınlanma ufkunu aşmak isteyen, barış, demokrasi, laiklik için, insan hakları için mücadele eden, kapatıldıkları koğuşlarda dik durmayı başaranların direnciyle en azından şimdilik boşa çıkartılmıştır.

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Ama Türkiye hâlâ gazetecilerin en çok tutuklandığı ülke utancını yaşamaya devam ediyor.

Güray Öz’ün yazısı