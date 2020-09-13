Güray Öz: Azgın tarikatçı işarettir; asıl olan siyasetin din ile ilişkisidir

Azgın tarikatçı işarettir ama işin özü değildir. İleri giden olursa ondan kolayca vazgeçilebilir. Asıl olan siyasetin din ile ilişkisidir. Mutlak bir egemenlik isteyenler stratejilerini Ortaçağ’dan bu yana çok da fazla değişmemiş ilkeler üzerine kurarlar. Dinci ya da dindar olabilirler ama otoritelerini tarikatlarla, cemaatlerle paylaşmak istemezler.

Güray Öz’ün yazısı