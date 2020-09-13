Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güray Öz: Azgın tarikatçı işarettir; asıl olan siyasetin din ile ilişkisidir

Azgın tarikatçı işarettir ama işin özü değildir. İleri giden olursa ondan kolayca vazgeçilebilir. Asıl olan siyasetin din ile ilişkisidir. Mutlak bir egemenlik isteyenler stratejilerini Ortaçağ’dan bu yana çok da fazla değişmemiş ilkeler üzerine kurarlar. Dinci ya da dindar olabilirler ama otoritelerini tarikatlarla, cemaatlerle paylaşmak istemezler.

Güray Öz’ün yazısı

Reklam

SON HABERLER

Karantinadan kaçan yurda yerleştirilecek

İçişleri bakanlığı, 81 ilin valiliğine, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişilerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması için genelge yolladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...