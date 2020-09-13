Güray Öz: Azgın tarikatçı işarettir; asıl olan siyasetin din ile ilişkisidir

Azgın tarikatçı işarettir ama işin özü değildir. İleri giden olursa ondan kolayca vazgeçilebilir. Asıl olan siyasetin din ile ilişkisidir. Mutlak bir egemenlik isteyenler stratejilerini Ortaçağ’dan bu yana çok da fazla değişmemiş ilkeler üzerine kurarlar. Dinci ya da dindar olabilirler ama otoritelerini tarikatlarla, cemaatlerle paylaşmak istemezler.
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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Temmuzda 1.8 milyar dolar cari açık: 12 aylık rakam 15 milyar dolara dayandı
Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu. Reuters anketinde tahminler 2 milyar dolar yönündeydi.
Karantinadan kaçan yurda yerleştirilecek
İçişleri bakanlığı, 81 ilin valiliğine, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişilerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması için genelge yolladı.
CHP lideri, ücretsiz izindekilerin sorunlarını dinledi: Sizin sözcünüz olmak görevim
Ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen farklı meslek gruplarından çalışanlarla video konferans aracılığıyla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç endişeniz olmasın sizin sözcünüz olmak da benim görevim” dedi.
Bilim kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Anadolu’dan dönenler vakaları artırabilir
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