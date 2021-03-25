Gününüz kötü mü geçiyor: Üç gündür Süveyş Kanalı’nda sıkışıp kalan 400 metrelik geminin kaptanını düşünün

Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda sıkışan 400 metrelik konteyner gemisini kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Sıkışan geminin uydu görüntüsü. Fotoğraflar: Reuters

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi salı günü kum fırtınasının da etkisiyle Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkışmıştı.

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Şimdi petrol, gıda gibi malların taşındığı, Asya ile Avrupa’yı bağlayan dünyanın en yoğun gemi kanallarından birinde geçiş her iki yönden de kapanmış durumda.

Gelgitle yükselen suyun verdiği avantajdan yararlanarak beş römorkörün çıkarmaya çalıştığı gemi hafta sonuna kadar kurtarılamazsa bir sonraki gelgit için iki hafta beklenmesi gerekecek.

Gemiyi kurtarma çalışmalarını sürdüren Hollandalı şirket Boskalis’in CEO’su Peter Berdowski çalışmaların ne kadar süreceğini henüz kestiremediğini belirtti.

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Geminin durumunu kıyıya vurmuş dev bir balinaya benzeten Berdowski şunları söyledi: “Kumun üzerinde devasa bir yük var. Bazı konteynerleri indirerek yükünü azaltma ve suyun altını kazma yöntemini bir arada kullanmak zorunda kalabiliriz.”

Şimdiden onlarca yük gemisi kanalın her iki tarafında kurtarma çalışması nedeniyle beklemeye başladı. Uzmanlar sorunun önümüzdeki 24-48 saatte çözülmezse gemilerin rotalarını değiştirmelerini gerekeceğini, bunun da en az bir haftalık bir gecikmeye neden olacağını belirtti.