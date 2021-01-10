Günün Sorusu: WhatsApp’ı ne yapıyoruz?

YAMAN AKDENİZ/OZAN GÜVEN

Gündem WhatsApp ve 8 Şubat 2021 tarihi itibarı ile değiştireceğini açıkladığı Gizlilik Politikası. 8 Şubat 2021 tarihine kadar, dayatma usulü ile açık rıza vermeyen kullanıcılar artık bundan sonra WhatsApp kullanamayacak. WhatsApp daha önce de gizlilik politikasını değiştirmiş, fakat kullanıcıları yenilenen gizlilik politikasını kabul etmeye zorlamamış ve servisten atma tehdidinde bulunmamıştı.

Bu değişiklik tüm dünyada tartışma konusu olduktan sonra Türkiye’deki kullanıcılar da WhatsApp’ı kullanıp kullanmama konusunda sosyal medya platformları ve hatta WhatsApp üzerinden bu konuyu tartışmaya ve değerlendirmeye başladı.

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Sorular

1. WhatsApp Türkiye Gizlilik İlkesinde Ne Değiştirdi ve Zaten Bu Verilere Erişmiyor muydu?

WhatsApp’ın eski, yeni, ve Avrupa Birliği Gizlilik Politikaları incelendiğinde topladığı veriler konusunda bir değişiklik olmadığı göze çarpıyor. Ana değişiklikler ise WhatsApp’ın kullanıcılardan topladığı bilgileri kullanma şeklinde değişiklik yapması. Dolayısıyla, WhatsApp Gizlilik İlkesi belgesinde ‘Bilgileri Nasıl Kullanırız’ kısmında önemli bazı değişiklikler yapıldı.

Aşağıda belirtilen politikalar karşılaştırmalı bir şekilde incelendiğinde, WhatsApp’ın Avrupa Birliği içinde önemli bir değişikliğe gitmediği, fakat Avrupa Birliği dışındaki Türkiye dahil diğer ülkelere dayattığı bazı önemli değişiklikler söz konusu.

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Öncelikle, WhatsApp bu değişiklikle Facebook bünyesindeki tüm hizmetleri ‘birbirine bağlamayı amaçlıyor’ ve bu kapsamda daha önceden kısıtlı olarak kullandığı ‘sahip olduğumuz bilgiler’ kapsamında çeşitli amaçlar için işleyeceğini belirtiyor. AB dışındaki Türkiye dahil tüm diğer ülkelerde asıl amacın “Hizmetlerimizi kullanabileceğiniz Facebook şirketi ürünlerine bağlamak” olduğu da belirtiliyor.

Facebook Inc. ve Facebook Ireland Ltd tarafından sunulan hizmetlere ek olarak, Facebook ayrıca Facebook Payments Inc. ve ve Facebook Payments International Limited, Onavo, Facebook Technologies, LLC ve Facebook Technologies Ireland Limited, WhatsApp Inc. ve WhatsApp Ireland Limited ve CrowdTangle şirketlerinin de sahibidir.

Bu liste zaman içinde genişleyebilir de fakat kullanıcıların rızası dayatma yoluyla bir defa alınacak. Bunu da unutmamak gerekir. Bir dönem çok tartışılan ve özellikle gizlice kullanıcıların verilerini pazar araştırması için eline geçiren Onavo VPN yazılım şirketi de hala Facebook şirketleri arasında yer almakla birlikte gelen tepkiler sonrasında Facebook bu servisi Mayıs 2019’da kapatmıştı. Her halükarda, sizden zorla alınan izinle, size ait bilgileri Facebook şirketler ailesi içinde ‘sizin yararınız’ için paylaşılabilecek.

Bundan sonraki süreçte ise Facebook, ‘sizin verilerinizi sizin onayınız ile’ şirket içinde elinde bulundurduğu büyük veri madeninde eşleştirecek ve işleyecek ve sonuçlarını üçüncü şirketlere satacaktır.

2. WhatsApp Türkiye Gizlilik İlkesi Değişiklikleri ne Anlama Geliyor?

Öncelikle, WhatsApp daha önceki değişikliklerden farklı olarak, dayatma usulü ile kullanıcıların koşuluz bir şekilde değişiklikleri kabul etmesini istiyor. Kullanıcılar, eğer bu değişiklikleri kabul etmezler ise 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren WhatsApp’ı kullanamayacak.

3. WhatsApp Benzer Değişiklikleri Avrupa Birliği’nde de Yaptı Mı?

WhatsApp Gizlilik Politikasının en önemli değişikliği olan kullanıcı verilerinin diğer Facebook şirketleri ile paylaşılabilmesi ve ürün ve servis verilerini birbirine bağlanması Avrupa Birliği politikasına eklenmedi.

4. WhatsApp Değişikliklerini Kabul Ediyor Muyuz?

Dayatma usulü ile ve tek taraflı olarak yapılan değişikliklerin kabulü mümkün değildir. Bunu kabul etmediğiniz takdirde 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren artık WhatsApp’ı kullanamayacaksınız, eğer tabii ki WhatsApp o tarihe kadar tekrar bir değişiklik yapmaz ise.

5. WhatsApp Değişikliklerini Kabul Etmiyorsak O Zaman Hangi Servise Geçiyoruz?

Fazla uzatmadan en iyi alternatifin Signal olduğunu düşünüyoruz. Signal, Edward Snowden önerdiğinden beri bilinen ve kullanılan bir servis. Signal’in mottosu gizlilik ve minimum seviyede veri toplama üzerine kurulmuş bir yapısı var. Hassas bilgi asla toplanmıyor.

Aşağıda da görüleceği üzere, Signal’in topladığı tek veri telefon numaranız ve bu veri servisi kullanmanız için gerekli. Fakat, telefon numaranızı Signal, kimliğinizle eşleştirmiyor. WhatsApp ise bulunduğunuz yerin verisi ve iletişimde olduğunuz kişiler de dahil olmak üzere bir çok veriyi sizinle ilişkilendiriyor. Bu arada WhatsApp’ın şifreleme için Signal’in uçtan uca protokolünü de kullandığını unutmamak gerekir.

Sonuç

Biz bu yazıyı en azından daha bilinçli bir karar vermenizi sağlamak için hazırladık. WhatsApp’ın bu dayatma usulü ile değiştirmeye çalıştığı politikası ile kararı son kertede kullanıcılar verecek.

WhatsApp Bilgileri Nasıl Kullanırız: Karşılaştırmalı Tablo

WhatsApp Temmuz 2020 WhatsApp Şubat 2021 WhatsApp AB Hizmetlerimiz. Müşteri desteği sunmanın yanı sıra Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek de dahil olmak üzere Hizmetlerimizi yürütür ve sunarız. İnsanların Hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını anlar; hizmetlerimizi değerlendirmek ve iyileştirmek, yeni hizmet ve özellikler için araştırma, geliştirme ve testler yapmak ve sorun giderme çalışmalarında bulunmak amacıyla sahip olduğumuz bilgileri analiz eder ve kullanırız. Bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de bilgilerinizi kullanırız. Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak ve özelleştirmek için çerezleri kullanırız. Hizmetlerimiz. Sahip olduğumuz bilgileri; müşteri desteği sunmak, satın alımları veya işlemleri tamamlamak, Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek ve Hizmetlerimizi kullanabileceğiniz Facebook Şirketi Ürünlerine bağlamak dahil olmak üzere Hizmetlerimizi yürütmek ve sağlamak için kullanırız. Ayrıca, sahip olduğumuz bilgileri insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak; hizmetlerimizi değerlendirmek ve iyileştirmek, yeni hizmet ve özellikleri araştırmak, geliştirmek ve test etmek ve sorun giderme işlemlerini yürütmek amacıyla da kullanırız. Bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de bilgilerinizi kullanırız. Hizmetlerimiz. Sahip olduğumuz bilgileri; müşteri desteği sunmak, satın alımları veya işlemleri tamamlamak, Hizmetlerimizi iyileştirmek, düzeltmek ve özelleştirmek dahil olmak üzere Hizmetlerimizi yürütmek ve sağlamak için kullanırız. Ayrıca, sahip olduğumuz bilgileri insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak; hizmetlerimizi değerlendirmek ve iyileştirmek, yeni hizmet ve özellikleri araştırmak, geliştirmek ve test etmek ve sorun giderme işlemlerini yürütmek amacıyla da kullanırız. Bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek için de bilgilerinizi kullanırız. Emniyet ve Güvenlik. Hesapları ve hareketleri doğrular; şüpheli hareketleri veya Koşullarımıza ilişkin ihlalleri incelemek gibi yöntemlerle Hizmetlerimiz içinde ve dışında emniyet ve güvenliği artırmak ve Hizmetlerimizin yasalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak için çaba gösteririz. Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük. Emniyet, güvenlik ve bütünlük, Hizmetlerimizin ayrılmaz birer parçasıdır. Sahip olduğumuz bilgileri; hesapları ve işlemleri doğrulamak, zararlı faaliyetlerle mücadele etmek, kullanıcıları kötü deneyimlerden ve spam içeriklerden korumak, şüpheli işlemleri veya Koşullarımızın ve ilkelerimizin ihlallerini araştırarak Hizmetlerimizde ve başka yerlerde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak ve Hizmetlerimizin yasal şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla kullanırız. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Yasa, Haklarımız ve Koruma kısmına bakın. Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük. Emniyet, güvenlik ve bütünlük, Hizmetlerimizin ayrılmaz birer parçasıdır. Sahip olduğumuz bilgileri; hesapları ve hareketleri doğrulamak, zararlı faaliyetlerle mücadele etmek, kullanıcıları kötü deneyimlerden ve spam içeriklerden korumak, şüpheli hareketleri veya Koşullarımızın ve ilkelerimizin ihlallerini araştırarak Hizmetlerimizde ve başka yerlerde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak ve Hizmetlerimizin yasal şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla kullanırız. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki ‘Yasa, Haklarımız ve Koruma’ kısmına bakın. Hizmetlerimiz ve Facebook Şirketler Ailesi Hakkındaki İletişimler. Sizinle Hizmetlerimiz ve özelliklerimiz hakkında iletişim kurar; sizi koşullarımız, ilkelerimiz ve diğer önemli güncellemeler hakkında bilgilendiririz. Hizmetlerimiz ve artık bir parçası olduğumuz Facebook şirketler ailesinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz. Hizmetlerimiz ve Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler. 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WhatsApp Gizlilik İlkesi